В Вильнюсе появится билет на проезд, который можно купить у контролера

В среду, 29 июня, Вильнюсский горсовет одобрил введение возможности покупки специального билета на проезд у контролера в общественном транспорте, пишет madeinvilnius.lt.

За безбилетный проезд в общественном транспорте столицы Литвы ждет штраф в размере 16-30 евро. Если человек попался без билета первый раз за год, ему полагается половина минимального штрафа, т.е. 8 евро. В среднем контролеры ежемесячно составляют около 6000 протоколов.

Если у пассажира нет билета или он своевременно не активировал билет или же срок действия его билета закончился, ему приходится выходить из транспортного средства, предъявлять удостоверение личности и ждать, когда составят протокол.

"Это неудобно не только для безбилетного пассажира, но и для других пассажиров, поскольку выяснение ситуации затягивается, – сказала представитель "Услуг сообщения" Лина Юкнявичене. – Появление билета, который можно купить у контролера, поможет решению таких ситуаций".

Стоимость такого билета - 8 евро, его оплатить можно только платежной картой.

Горсовет одобрил поправки к закону, которые позволят ввести и другие виды билетов на проезд. Сейчас билеты, которые действуют в течение определенного времени, можно купить лишь электронным способом, пополнив "Карту вильнюсца" или счет в мобильном приложении. Бумажный билет можно купить только у водителя.



Новые правила позволят, например, продавать бумажные билеты в специальных терминалах.

Однако пока введение таких билетов не рассматривается, пока в силе остаются прежние способы оплаты поездки – с помощью "Карты вильнюсца" или приложений m.Ticket и Trafi, а одноразовые билеты можно купить у водителя.

Поправки вступят в силу с 1 августа 2022 года. С 1 августа появится возможность купить билет у контролера. Билет, купленный у контролера - это только альтернатива штраф, поэтому жителей призывают соблюдать правила и заранее покупать билеты и активировать их.

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