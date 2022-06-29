Известны данные деклараций: имущество мэров крупных городов

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) поделилась данными имущественных деклараций за 2021 год. Портал Delfi сравнил, как за год изменилось имущество мэров крупных городов Литвы.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. По данным за 2021 г., у мэра есть несколько транспортных средств за 2000 000 евро. Художественные ценности и ювелирные изделия – 900 евро. Ценные бумаги – 24 061 евро. Денежные накопления на сумму 72 525 евро. У мэра есть кредит на сумму 20 000 евро. Итого: стоимость имущества 99 486 евро (в 2020 г. у мэра было больше имущества – на сумму 126 436 евро). В 2020 г. у мэра были долги на сумму 125 540 евро.

Супруга Шимашюса Гилма-Теодора Гилите. Стоимость квартир в Литве – 237 500 евро, домов в Литве – 10 900 евро, других построек – 2488 евро, земли - 10 165, акций - 343 801 евро, художественных ценностей и ювелирных изделий – 4030 евро, сбережений - 76 809 евро, сбережений на счетах за границей - 24 483 евро. Итого: 710 176 евро.

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис. Стоимость квартир - 1 667 707 евро, домов - 532 961 евро, других построек – 88 985 евро, земли – 318 583 евро, стоимость транспортных средств - 47 695 евро, акций – 2 332 758, художественных ценностей и ювелирных изделий – 16 242 евро, сбережений в Литве – 22 832 евро. Мэр кому-то дал в долг 5 465 008 евро. Сам он должен 404 902 евро. Итого: 5 027 763 Eur. Если прибавить невозвращенные 5 465 008 евро, получается 10 492 771 евро (в 2020 г. у него было имущество на сумму 3 966 031 евро).

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас. В 2021 г. ему принадлежали дома или части домов за 85 438 евро, сбережения на сумму 29 444 евро. В 2020 г. он декларировал то же имущество). За год изменилось лишь имущество супруги мэра Клайпеды.

Жена мэра в 2021 г. декларировала квартиры за 20 273 евро, дома за 85 438 евро, сбережения на сумму 24 000 евро. В 2020 г. у нее были сбережения на сумму 68 000 евро.

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