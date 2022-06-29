Первое подобное место в Литве: весь мир на четырех гектарах

Сколько времени длится путешествие вокруг света? Если на самолетах и пароходах, то денег и времени потребуется больше, а если вы приедете в Летукай, то вам хватит нескольких часов.

Клайпедчане Вита и Андрюс Аушры вместили весь мир на 4 га. "Висячие сады Семирамиды" находятся у дороги Клайпеда-Паланга. Здесь можно увидеть реплики известных во всем мире зданий в окружении великолепных растений. В уголке, посвященном Египту сфинкс охраняет пирамиды, неподалеку стоит Триумфальная арка, а рядом - японский уголок. Романтики могут увидеть здесь и Эйфелеву башню и Тадж-Махал.

"Мы сами любим путешествовать. Первый парк миниатюр мы посетили 15 лет назад. Идея у нас родилась лет 7 назад, но мы отложили ее, ведь она требовала больших инвестиций. Потом мы придумали подходящий вариант. Строили все это несколько лет. В то же время начался карантин, а сейчас, когда можно путешествовать, возникает масса проблем с авиаперелетами, вот мы и приглашаем путешествовать к нам. На то, чтобы не спеша обойти "Вавилонский сад" потребуется пара часов", – сказала Вита.

В саду есть экспонаты из 15 стран мира. Большую их часть создатели сада видели своими глазами. Здесь можно увидеть больше 20 объектов.

Аушры сказали, что тот вариант сада, который вскоре можно будет увидеть - не окончательный. В планах - строительство еще нескольких миниатюр.

Из-за войны в Украине одну миниатюру закрыли черной пленкой (это Московский Собор).

"Этим мы хотим сказать, что мы не поддерживаем войну, тем более, когда все происходит рядом с нами. Мы начали работу 2 года назад, скульптуры появились уже осенью, тогда и мыслей о войне не было. Но мы не можем не реагировать", – сказала Вита.

В "Висячих садах Семирамиды" есть место для церемонии венчания – рядом с Эйфелевой башней.

Создатели сада подумали также о пожилых людях и детях.

"Будут специальные занятия для пожилых людей. Будут мастер-классы и для школьников", – рассказала Вита.

Супруги создали около 200 рабочих мест. Их уже знают по Радайляйскому парку динозавров.

В этом году в "Висячих садах Семирамиды" будут продавать мороженое и кофе, а в следующем планируется открытие гостиницы и ресторана.

Для детей в саду есть зона батутов.

Посещение сада платное. Билет для взрослых - 15 евро, для детей - 10 евро. Детей до 5 лет будут впускать бесплатно.

"Висячие сады Семирамиды" откроются 5 июля 2022 года.

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