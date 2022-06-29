Экономисты о высокой инфляции в Литве: нас ждут американские горки

Инфляция, превышающая 20% в Литве, еще больше сократит потребление, что почувствует и бизнес, считают экономисты. По их словам, в июле она должна быть еще выше из-за повышения цен на электроэнергию и газ. Однако с августа ожидается небольшое замедление роста цен, но неопределенная ситуация с экспортом зерна и ценами на продукты питания в Украине вызывает беспокойство.

"Мы уже достигли того 20-процентного предела, которого следовало ожидать, а сейчас нарушен важный психологический предел, потому что люди любят круглые числа, и если кто-то еще не почувствовал изменения цен, то сейчас они очевидны", - сказал в среду BNS вице-президент Конфедерации бизнеса Литвы и финансовый аналитик Марюс Дубниковас.

"Такие цифры вызывают сомнения в том, что потреблять, почему потреблять, покупать или не покупать. Такая инфляция означает, что во второй половине года мы увидим падение продаж, и бизнес это обязательно почувствует", - добавил он.

По его словам, преодоление рубежа в 20% значимо, оно было определено растущими ценами на энергоресурсы в Литве.

"Удивительно, что мы не видели такой цифры с 1996 года, это ощутимая инфляция. Основные причины, наверное, - энергетика, которая продолжает расти, дорожает топливо", — сказал Дубниковас.

Экономист Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что такой уровень инфляции превысил ожидания и, как ожидается, продолжит расти в июле из-за более высоких цен на электроэнергию и газ.

"20 процентов - это немного выше ожиданий, я ждал, что этот рубеж будет преодолен в июле - не будем забывать, что тогда цены на газ и электроэнергию вырастут, а значит инфляция будет еще выше и начнет снижаться только в августе", - сказал BNS Маурицас.

Аналитик INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене говорит, что не стоит удивляться бьющей рекорды инфляции, поскольку остаются в силе те же факторы — низкая сравнительная база, влияние российской войны в Украине, обострившаяся и без того сложная мировая ситуация с сырьем, а также внутренние факторы в Литве, например, подорожание услуг.

"Есть признаки беспокойства по поводу осени этого года, потому что, когда речь идет только о еде, есть много беспокойства по поводу России и Украины, потому что они это важное продовольственное сырье, и для Украины создаются значительные препятствия в вывозе урожая. Какой будет осень, будет зависеть от многих факторов", - сказала она BNS.

По словам Маурицаса, текущая высокая инфляция увеличивает вероятность дефляции в следующем году, и рынок уже видит такие сигналы, например, удешевление металлов.

"Чем выше инфляция сейчас, тем выше вероятность дефляции в следующем году, первые признаки уже видны — цены на металлы резко упали, а цены на продукты не будут расти вечно. Мы как следует покатаемся на американских горках", — считает экономист Luminor.

По предварительным оценкам, годовая инфляция в Литве составила 20,5% в июне, а месячная - 2,2% (по сравнению с маем), сообщил в среду Департамент статистики Литвы.

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