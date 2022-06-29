Доступность недвижимости в Литве снизилась, особенно долго копить придется вильнюсцам

Дольше всего копить на жилье без кредита придется жителям Вильнюса, меньше всего – жителям Паневежиса, указал Центробанк Литвы. По данным представителя ЦБ Йокубаса Маркявичюса, с 2021 г. жилье в Литве становится все менее доступным.

Он сказал, что с 2008 года условия доступности жилья в Литве все время улучшались и так было до пандемии, когда цены стали расти быстрее, чем зарплаты.

"В 2021 г. ситуация стала понемногу ухудшаться и вернулась на уровень 2018 г. Это не трагедия, но если ничто не изменится, ситуация будет ухудшаться", – сказал Маркявичюс.

Он представил членам парламентского комитета по бюджету и финансам подсчеты ЦБ. В соответствии с ними, чтобы купить в Литве жилье площадью 50 кв. м без кредита, нужно в среднем 6,3 средних годовых зарплат. В Вильнюсе копить надо 7,3 лет, в Каунасе и Клайпеде – 5,6 лет, в Шяуляе и Паневежисе – соответственно 4,2 и 4 года.

"В Вильнюсе ситуация хуже, поскольку соотношение зарплат и цен хуже. Зарплаты выше, но и цены намного выше. В Паневежисе ситуация самая привлекательная, если брать крупные города, там отрыв самый небольшой", – сказал Маркявичюс.

По его словам, когда жители берут ипотечный кредит, важно учесть, какую часть зарплаты будет составлять взнос по ипотеке.

По данным Маркявичюса, с 2007–2008 г. этот показатель постоянно снижался и в 2021 г. составил 27,8%. Это было обусловлено ростом зарплат и снижением процентной ставки.

По словам представителя ЦБ, показатель ухудшился, поскольку во время пандемии на рынке наблюдался дисбаланс спроса (вырос) и предложения (без перемен), который привел к повышению цен.

Маркявичюс заметил, что в Вильнюсе выдают меньше разрешений на строительство, а в целом в Литве строят меньше новых домов. Это связано в том числе со сбоями в логистике из-за пандемии COVID-19 и войны в Украине. По последним данным, переоценка объектов недвижимости в Литве составляет 6,5%.

В конце прошлого года цены на недвижимость в большинстве стран ЕС выросли больше чем на 10%, а быстрее, чем в Литве они выросли только в Эстонии и Чехии.

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