Министр энергетики Литвы: накопительные батареи помогут в случае внезапного отключения от БРЭЛЛ

Благодаря оборудованию к концу этого года четырех 200-мегаваттных накопительных аккумуляторов общей стоимостью 109 млн. евро Литва сможет обеспечить себя электроэнергией если до 2025 года страна будет отключена от кольца БРЭЛЛ, а энергосистема страны станет полностью независимой, считает министр энергетики Дайнюс Крейвис.

"Аккумуляторы будут обеспечивать электричество в наших домах всякий раз, когда мы отключаемся от БРЭЛЛ — это самое важное. До тех пор, пока аккумуляторы не установлены, если что-то случится с нашей системой, мы получаем моментальную мощность из России. После установки аккумуляторов мы будем полностью независимой системой", — сказал Крейвис журналистам на Вильнюсской трансформаторной подстанции в Траку-Воке в среду.

"Это огромный шаг как к нашей энергетической безопасности, так и к синхронизации (с континентальной Европой - BNS)", - добавил министр.

По его словам, накопление электроэнергии также поможет развитию возобновляемой энергетики в Литве.

"Последний шаг, который останется, — это обеспечение производства электроэнергии. В 2030 году мы будем производить сто процентов электроэнергии в Литве, и аккумуляторы станут одной из основ, которая позволит интегрировать такое большое количество возобновляемой энергии", — сказал Крейвис.

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