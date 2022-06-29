Глава Минобороны Литвы: членство Швеции и Финляндии укрепит НАТО, в том числе и Турцию

Членство Швеции и Финляндии в НАТО усилит альянс, в том числе Турцию, которая согласилась больше не противиться расширению, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Министр заявил в среду, что "каждая страна НАТО", включая Литву, приложила усилия, чтобы изменить мнение Турции.

"Я могу сказать то, что я сказал турецкому министру на встрече пару недель назад - решение может быть для них сложным из-за нюансов внутренней политики, но политики для того и существуют, чтобы принимать сложные решения, ведь они необходимы для укрепления Альянса. А именно присоединение Швеции и Финляндии к альянсу укрепляет наш общий союз, общую безопасность, в том числе и Турции", — сказал Анушаускас в интервью литовское теле-радиовещательной компании LRT.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что, поскольку Турция согласилась снять свои возражения, лидеры Североатлантического союза официально пригласят Финляндию и Швецию присоединиться к организации на встрече в Мадриде в среду.

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО, опасаясь за свою безопасность после вторжения России в Украину, но эти устремления на некоторое время были заблокированы Турцией, которая обвинила страны в укрывательстве курдских боевиков из запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

Президент Турции Реджеп Таиип Эрдоган заявил после переговоров со Швецией и Финляндией, что добился прорыва в борьбе с "террористическими организациями" и что Турция "получила то, чего хотела".

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