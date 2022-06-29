С июля – перемены в Службе занятости: меняются выплаты и правила

С июля 2022 года в Литве начинается реформа системы Службы занятости, надеются, что это поможет привлечь на рынок больше трудоспособных людей. Новшества помогут гарантировать более качественные услуги, а у работающих людей появится больше возможности укрепить свои навыки, учиться, получать новые квалификации, сообщает Соцмин.

"Долгосрочные средства, перемены и новшества в системе помогут обеспечить более качественные услуги для работодателей и ищущих новое место работников, а у работающих жителей будет больше возможности получить новый опыт и квалификацию", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Цель перемен - повысить занятость. Заместитель главы Службы занятости Гитис Дарулис сказал, что эти перемены помогут долгосрочным безработным преодолеть болезни зависимости и другие препятствия на пути поиска работы.

По его словам, в Литве 20% всех безработных (около 30 000) долго не работают или не обладают навыками, необходимыми для труда (у некоторых не хватает мотивации, есть психологические проблемы, зависимость от алкоголя и наркотиков). С июля такие безработные получат статус людей, которые готовятся к трудоустройству.



По данным Дарулиса, некоторые безработные - люди с долгами, жители удаленных регионов, где не осталось работы.

В течение первых трех месяцев Служба занятости с партнерами идентифицирует людей, у которых есть проблемы. После этого будут искать партнеров (муниципалитеты, неправительственные организации), которые помогут в трудоустройстве этих людей.

Статус безработного. Этот статус будет предоставлен людям, которые могут сами или с помощью специалистов Службы занятости сразу искать работу или заниматься самостоятельной деятельностью.

Первые 9 месяцев человек будет получать пособие по безработице. В это время ему будут предлагать работу в рамках его квалификации и компетентности, с учетом его прежней зарплаты (в первые три месяца зарплата не должна быть меньше 80% прежней, а 4 месяца - не меньше 60%, предлагаемая зарплата не может быть меньше получаемого пособия по безработице). С 10-го месяца подходящая работа - это работа в рамках квалификации, компетентности, опыта, плюс соответствие требованиям к дороге и ее стоимости.

Лишиться статуса безработного можно за нелегальный труд и если 2 раза без веской причины в течение 12 месяцев откажешься от предложенной подходящей работы. Надеются, что это поможет избежать злоупотреблений (нередко люди идут на работу, работают месяц, потом увольняются, снова возвращаясь в Службу занятости.

Статус человека, который готовится к трудоустройству. Сейчас некоторые клиенты СЗ не устраиваются на работу из-за долгов, зависимости, из-за необходимости заботиться о детях или больных родителях, эти люди порой работают нелегально. Другим не хватает мотивации или социальных навыков, поскольку они много лет не работают (иногда больше 10 лет).

Таким людям будут оказывать индивидуальную комплексную помощь для решения проблем, которые мешают их трудоустройству. Таких людей во всем время оказания им помощи будут страховать и лечить за счет государства.

Обязательного страхования здоровья будут лишать тех, кто лишиться статуса безработного, в их числе те, кто работает нелегально.

Подходящая работа. Отныне работодателям будут предлагать только тех безработных, у которых есть необходимые навыки (тех, кто готовится к трудоустройству посылать не будут). Подходящей работой считается такая, на которую доехать и вернуться можно не больше чем за два часа, а расходы на дорогу не будут составлять больше 15% всех доходов. Первые 9 месяцев безработный сможет получать пособие, в это время ему будут предлагать работу в рамках его квалификации и компетентности, с учетом его прежней зарплаты.

С 10-го месяца подходящая работа - это работа в рамках квалификации, компетентности, опыта, плюс соответствие требованиям к дороге и ее стоимости.

Для работающих – возможности повышения квалификации. Появляется больше целевых групп и форм обучения. Главное новшество – неформальное образование для взрослых. Люди смогут не только ходить на профессиональные курсы, но и на курсы подмастерьев, на курсы неформального обучения и самообразования. Создают возможности для изучения литовского языка иностранцами.

Расширяют количество предоставляемых услуг. Увеличат компенсации на проезд – их будут выплачивать не только на поездки на работу, но и на поездки на собеседование, на встречи с консультантами Службы занятости.

Также увеличивается максимальная компенсация до 30% (т.е. 219 евро) в месяц, а срок выплаты компенсации увеличен до 4 месяцев.

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