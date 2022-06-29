Цены на скупку грибов в Литве бьют рекорды

Скупщики даров леса внимательно следят за прогнозом погоды – если жара затянется, и дождей не будет, то грибов в лесу не будет. На этой неделе цена на лисички поднялась на рекордную высоту, она по-прежнему растет.

В Лепалингисе скупкой грибов занимается Дайнюс Шидлаускас. Он сказал, что очень надеялся на то, что в Дзукии пойдут дожди, но прогноз не оправдался.

"В жару мало кто идет в лес, поэтому и цены растут. Мы начали скупать по 6 евро за кг, потом предлагали 7, затем 8, вчера цена была 9, а сегодня достигла 10 евро", – сказал он.

По его словам, неопытные грибники и те, кто не знает места, в которых растут ранние грибы, вообще ничего не находят. Профессионалы приносят по 1–2 кг.

"В начале недели по утрам еще была роса. Это значит, что земля полностью не высохла, в воздухе есть влага. Поэтому и лисички были красивые, не сухие. Когда росы не будет, и грибов не будет", – сказал скупщик.

По словам Шидлаускаса, дни могут быть и жаркими, но важно, есть ли влажность.

"Сейчас грибы растут на пригорках, на дорожках, на опушках, во мху пока грибы не растут", – рассказал Шидлаускас.

В Дзукии уже зреет черника. Земляника появилась до Ивана Купалы, но в скупку ягоды пока не несут. Цена 7 евро за кг не привлекает. Эта ягода быстро теряет свой привлекательный вид.

По словам Шидлаиускаса, пока грибов немного, грибники продают их на рынке в Друскининкай или, стоя у дорог. За небольшую плошку грибов на рынке просят 5 евро.

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