По мнению специалистов в сфере статистики, годовая инфляция в основном была обусловлена ростом цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, транспортные товары и услуги.
Предварительное месячное увеличение потребительских цен в июне (по сравнению с маем) составило 2,2%.
Показатели рассчитаны в соответствии с согласованным со странами Евросоюза индексом потребительских цен.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!