Во время досуга премьер-министра и спикера Сейма Литвы охранять не будут

Во время досуга премьер-министра и спикера Литвы охранять не будут, если их здоровью и жизни ничто не будет угрожать.

Во вторник, 28 июня, парламент Литвы принял соответствующие поправки к закону об охране руководства страны. За поправки проголосовал 81 депутат, 19 были против, еще 27 воздержались.

Поправки были инициированы действующим спикером Викторией Чмилите-Нильсен и премьером Ингридой Шимоните. По их словам, нынешняя круглосуточная охрана чрезмерна.

Их поддержал первый вице-спикер консерватор Юргис Разма, который сказал, что сейчас особенно на периферии люди не понимают, для чего нужна такая серьезная охрана.

Шимоните сказала, что в соответствии с установленным правительством порядком можно сбалансировать охрану и "тот факт, что спикер и премьер - живые люди, не во всех случаях их охрана обоснована и пропорциональна".

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