После изнуряющей жары идут сильные ливни и град

Атмосферное давление в Литве пошло на спад, поэтому антициклон понемногу утрачивает свои позиции. Уже вчера местами в Литве прошли дожди с грозами. В среду днем прогнозируют переменную облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами пройдут сильные ливни с грозами. Кое-где выпадет град.

Во время грозы ветер усилится до 15-20 м/с. День будет теплым, даже жарким. Воздух прогреется до 27-32, у моря до 24-26 градусов тепла.

В четверг дождевые облака не будут такими активными. Небольшие дожди прогнозируют лишь местами. Возможны грозы. Ночь будет теплой и душной. Утром 16-21 градус, днем будет 27-32 градусов выше нуля.

В пятницу осадков будет немного, все еще будет очень тепло.

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