Режим ЧП в Литве продлен до середины сентября

В связи с военной агрессией России в Украине чрезвычайное положение (ЧП) в Литве продлено до середины сентября.

Во вторник за соответствующий проект постановления Сейма проголосовали 80 парламентариев, против было 7, воздержались 28 политиков.

Выступившие против продления ЧП депутаты Сейма заявили, что не понимают, зачем этот режим нужен по всей стране. По их мнению, этого было бы достаточно на границе.

Социал-демократ Альгирдас Сисас сказал, что не видит аргументов в пользу необходимости введения ЧП по всей стране.

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"Аргументы для введения ЧП по всей стране — чтобы запретить ретрансляцию российских телеканалов - для этого есть Комиссия по регулированию связи, которая может запретить все. Но никто, наверное, не будет ездить и снимать "тарелки" с домов. Кто очень хочет смотреть пропагандистские программы, имеет и может пользоваться спутниковыми антеннами. И никакое введение ЧП этого не изменят", — сказал он.

"Или по поводу собраний, прославляющих российскую войну. Ну, вы покажите мне хоть одно такое мероприятие, которое состоялось бы в эти дни. Аргументация здесь очень слабая и плохая", — добавил социал-демократ.

Внося проект о продлении ЧП на этой неделе, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что угроза для общественного спокойствия не уменьшается, продолжается военная агрессия России в Украине, продолжают совершаться преступления против человечности, а их масштабы только увеличиваются.

Кроме того, по словам главы парламента, у России открытая и усиливающаяся риторика угроз в адрес государств, поддерживающих Украину.

ЧП было объявлено на всей территории Литвы 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, и действует до 29 июня включительно. Решением вторника оно продлено до 15 сентября включительно.

Литва продолжит запрещать ретрансляцию российских и белорусских телепрограмм, не позволит проводить митинги в поддержку войны России против Украины, будут действовать другие ограничения.

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