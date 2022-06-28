Впечатляющие зарплаты в Литве: в лидерах компания, которая платила по 56 000 евро

В мае в Литве 21 компания платила своим работникам больше 10 000 евро в месяц, а по медиане зарплат лидирует компания литовского капитала, таковы новейшие данные Фонда Социального страхования ("Содры").

Эстонская компания SportID International, которой принадлежит оздоровительная платформа Stebby, в прошлом месяце заплатила своим 5 работникам по 56 800 евро "на бумаге".

На втором месте – OOCL Lithuania, в которой работают 9 человек. Средняя зарплата в мае составляла 47 800 евро "на бумаге". Orient Overseas Container Line (OOCL) - это компания, занимающаяся перевозкой контейнеров и логистикой (офис находится в Гонконге, Китай).

16 работников китайской телекоммуникационной компании Huawei в литовском офисе в среднем получали по 25 900 евро.

На 4 месте – Concretus group (7 работников). Их средняя зарплата в мае была 20 500 евро.

Пятая в рейтинге - Scandagra Management Services (16 работников). Их средняя зарплата составляла 16 900 евро.

Далее идет представительство Samsung Electronics Baltics в Литве, 19 работников которого получали по 16 100 евро.

4 работника Apple Lithuania в мае в среднем получили по 14 400 евро.

Далее идет логистическая компания Mammoet Baltic (4 работника). Их средняя зарплата - 14 100 евро.

За ней следует литовская SBA Grupė, 35 работников компании по управлению имуществом которой в мае получили в среднем по 12 900 евро.

На 10-м месте контролируемая российской компанией Inter Rao группа Inter Rao Lietuva (24 работника). Их средняя зарплата составила 12 800 евро. С 27 мая лицензии этой компании в Литве упразднены, компания попала под санкции, а Nasdaq CSD Lietuva 26 мая отклонила указание акционеров компании по выплате дивидендов. Компания заявила, что не согласна с утверждениями СРФП, что ею управляет президент России, и намеревалась опровергнуть эту информацию.

Если учитывать медиану зарплат (зарплату среднего работника), то рейтинг будет следующим:

SBA grupė (12 200 евро)

Uber Lithuania Software and Development (7790 евро)

Railsbank Technology (6700 евро)

Euromonitor International (6700 евро)

Berlin Chemie Menarini Baltic (6600 евро)

Hnit-Baltic (6500 евро)

Betono mozaika (6470 евро)

Google Lithuania (6440 евро)

Podimo Lithuania (6380 евро)

Inter Rao Lietuva (6300 евро).

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