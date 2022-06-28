Несовершеннолетние в Литве не смогут покупать лотерейные билеты

С января 2023 года несовершеннолетние больше не смогут покупать лотерейные билеты в Литве. Если есть сомнения в возрасте покупателя, продавцы должны будут попросить документ, удостоверяющий личность.

Во вторник Сейм принял соответствующие поправки к Закону о лотереях: 88 членов Сейма проголосовали "за", 7 против и 23 воздержались.

Кроме того, Сейм запретил кассирам магазинов предлагать покупателям лотерейные билеты.

Сейм также отменил свое предыдущее решение и, наконец, запретил организаторам лотерей и распространителям лотерейных билетов, а также их работникам побуждать покупателей участвовать в лотереях, предлагая им билеты в своих пунктах продажи.

Этот запрет не распространяется на продажу лотерейных билетов через Интернет.

Сейчас нет возрастных ограничений для покупателей лотерейных билетов, а выигрыши можно забирать только с 16 лет.

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