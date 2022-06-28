Сейм Литвы запретил импорт российского газа в страну. Исключение - его транзит в Калининград

Литва законодательно запретила импорт в страну российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область РФ.

Во вторник Сейм принял соответствующие поправки к Закону о природном газе: "за" проголосовали 123 члена Сейма, двое воздержались.

Согласно новому закону, газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа (СПГ) компании Klaipedos nafta будут доступны только поставщикам из стран, не представляющих угрозы национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининград.

Еще в начале марта Klaipedos nafta приостановила прием грузов российской компанией "Новатэк" после того, как Евросоюз ввел из-за войны на Украине санкции в отношении российского олигарха Геннадия Тимченко, которого можно считать контролирующим лицом группы "Новатэк".

Кроме того, с апреля Литва, добиваясь полной независимости от "Газпрома" и отвечая на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине, полностью отказалась от поставок российского газа по трубопроводу.

В настоящее время российский газ продолжает транспортироваться транзитом через Литву в Калининград, но в отличном от обычного техническом режиме, обеспечивающем только передачу количества газа, необходимого для транзита.

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