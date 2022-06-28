Судя по сообщениям СМИ, Александр Лукашенко подвергается серьезной обработке со стороны Кремля. До сих пор неизвестно, вернулся ли он в Минск из Москвы. Удастся ли Путину заставить его двинуть войска на Украину?
Об этом в интервью с ассоциированным аналитиком Центра восточноевропейских исследований Максимасом Милтой.
Дмитрий Семенов - ведущий
Начало эфира в 13.00.
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