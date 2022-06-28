Глава МИД Литвы: уступки ЕК по калининградскому транзиту создали бы новые проблемы

Уступки Еврокомиссии (ЕК) по санкциям на транзит некоторых товаров через Литву между Россией и Калининградской областью РФ вызовут дополнительные юридические проблемы, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, Комиссия все еще готовит документ о том, как эти санкции Евросоюза (ЕС) должны быть реализованы, и нынешние "размышления", по словам министра, не должны превратиться в юридические документы.

"Я бы не называл это документом - это скорее размышления. Самые большие проблемы были бы, если бы эти размышления превратились в юридический документ, юридические разъяснения ЕК. Тогда, на наш взгляд, они создали бы дополнительные юридические проблемы", — сказал во вторник радиостанции LRT Г. Ландсбергис.

По словам главы литовской дипломатии, колебания Россия может счесть признаком слабости и победы ее дипломатии, а этого не должно быть и в ЕК об этом знают.

"Я обеспокоен тем, что существует потенциальная возможность того, что это будет воспринято как признак слабости. Россия не может требовать какого-либо пересмотра санкций и уступок для себя, этого нужно избегать, как очень четко выразилась ЕК, и я лично слышал подтверждение того, что комиссия считает также. Россия не может получить такой дипломатической победы по вопросу санкций", — заявил Ландсбергис.

По мнению министра, уступки также могут побудить Россию продолжать вести себя агрессивно: "Уступки агрессору потенциально побуждают его продолжать агрессивное поведение, и это действует как в геополитике, так и в дипломатии и в сфере права".

После вступления в силу санкций ЕС 17 июня Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область РФ и заявила, что сделала это на основании разъяснений ЕК.

В ответ на это Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответными мерами.

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