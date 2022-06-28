Долги жителей Литвы по-прежнему растут: больше всего задолжали финансовым учреждениям

В последние полгода долги жителей Литвы снова начали расти, несмотря на то, что во втором полугодии 2021 г. фиксировалось снижение задолженности, таковы данные исследования Creditinfo Lietuva. Компания сравнила данные за июнь и декабрь 2021 с данными за июнь 2022 г. и зафиксировала значительное ухудшение многих показателей.

Например, в июне 2021 г. общая задолженность жителей Литвы составляла 425,6 млн. евро, в декабре - 410,7 млн. евро, а в июне 2022 г. - 422,2 млн. евро, это почти на 3% больше, чем полгода назад.

Количество должников в июне 2021 г. составило 159 000, в декабре – 153 000, а в июне 2022 г. - 154 000. Растет и сумма средней задолженности – сейчас она составляет 1683 евро, в декабре была 1656 евро, а год назад – 1654 евро. Растет и число зарегистрированных долгов – сейчас это почти 251 000, в декабре было 248 000, а в июне 2022 г. - 258 000.

"Рост числа должников и суммы задолженности отражает общую экономическую ситуацию в стране. После подорожания электроэнергии, отопления, горючего и продуктов, стала расти инфляция, расходы большей части жителей стали расти быстрее, чем доходы, поэтому людям надо пересмотреть свою корзину, – сказал представитель Creditinfo Lietuva Ауримас Качинскас. – Мы много лет наблюдаем такую тенденцию, что в декабре долги литовцев немного снижаются – в конце года жители стараются вернуть долги. Однако сейчас задолженность снова растет".

По словам Качинскаса, чтобы избежать роста задолженности, важно следить за своими расходами. Если появилась угроза задолженности - стоит сотрудничать с кредиторами и договориться о сроке возвращения долгов. Больше всего жители должны финансовому сектору, меньше – телекоммуникационным компаниям. 64,6% всех должников опаздывают с выплатой задолженности компаниям финансового сектора, общая сумма задолженности в этом секторе составляет 307 млн. евро. В их числе 6,9% - долги банкам и кредитным униям (192 млн. евро).

5,6% должников должны компаниям, предоставляющим быстрые кредиты 8 млн. евро, 1,6% должников задолжали 3 млн. евро лизинговым компаниям и компаниям, выдающим потребительские кредиты. Почти треть должников (31,8%) опаздывают с оплатой счетов телекоммуникационным компаниям, средняя сумма долга в этой сфере сравнительно невелика - 227 евро, а общий долг - 13 млн. евро. Немного больше люди должны коммунальным компаниям – 347 евро в среднем или 7,5 млн. евро в общем.

Больше всего в среднем жители должны банкам или кредитным компаниям - 14 700 евро (всего 192 млн. евро). Компаниям быстрых кредитов в среднем жители должны 782 евро, всего - 7,8 млн. евро.

Самые большие долги у жителей Каунасского округа, а самые маленькие у жителей Утенского края. –

Больше всего невыплаченных долгов у жителей Клайпедского региона (3528 евро в среднем на человека). Большие долги у жителей Каунасского (2678 евро) и Тельшяйского (2306 евро) округов, а невысокие - у жителей Таутагского (1436 евро) и Утенского (1280 евро) округов.

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