Жуткие находки в Литве: обнаружены тела 5 человек

Департамент полиции информирует, что в понедельник в Литве обнаружили тела 5 человек.

27 июня, в 15. 17 ч., в Клайпеде, на ул. Лужу, обнаружено тело мужчины лет 40 без следов насилия. Личность мужчины не установлена.

В 21.50 ч., в Вильнюсе, в Григишкес, на ул. Ково 11-осёс, в заброшенном доме, обнаружено тело мужчины лет 50 в стадии разложения.

В 23.05 ч., в Каунасе, на проспекте Сукилелю, в доме было обнаружено тело женщины (1941 г.р.) в стадии разложения.

Ведутся расследования для выяснения обстоятельства смерти этих людей.

27 июня, в 8.52 ч., в Каунасе, на проспекте Балту, в доме, было обнаружено тело мужчины (1998 г.р.) с огнестрельным ранением в области головы. Рядом был обнаружен пистолет. Ведется расследование.

В 16.28 ч. в деревне Армаленай (Шилутский район), в доме было обнаружено тело женщины (1971 г.р.) с огнестрельным ранением в области головы. Рядом был обнаружен нелегальный пистолет. Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!