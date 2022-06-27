На берегу Балтийского моря обнаружили моржа

В Польше, на пляже в Мельно, был замечен морж.

Двухметровое млекопитающее с длинными белыми бивнями произвел незабываемое впечатление. Он удивил и туристов и местных жителей. Об этом 24 июня сообщил портал kronika24.pl.

Jūrų vėplys Foto: Polskie Radio Koszalin nuotr.

Сообщается, что моржа на пляже заметили 23 июня. Портал напоминает, что 16 июня моржа видели на Рюгене. Тогда специалисты сказали, что это молодая самка моржа. Предполагают, что в Польше видели того же зверя.

Jūrų vėplys Foto: Pasaulio gamtos fondo nuotr.

kronika24.pl сообщает, что это первый подобный случай в Польше.

Волонтеры фонда Blue Patrol советовались со специалистами и договорились, не трогать животное, оставить его в покое. Его отгородили от любопытных.

Jūrų vėplys Foto: Elżbieta Kopczyńska nuotr.

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