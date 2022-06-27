В Вильнюсе провалился асфальт, в яму провалилось колесо автомобиля

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В понедельник по Единому номеру помощи позвонил гражданин и информировал, что на перекрестке ул. Жемайтес и Наугардуко (Вильнюс) провалился асфальт. Через несколько минут в полицию уже сообщили о попавшем в новую яму автомобиле.