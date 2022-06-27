Глава МВД Литвы: в отчете Amnesty International о мигрантах не учтен контекст ситуации

В представленном Amnesty International в понедельник отчете об обращении литовских учреждений с нелегальными мигрантами не дана оценка контексту ситуации, говорит министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Правозащитная организация раскритиковала действия литовских должностных лиц в связи с прошлогодним миграционным кризисом. Она предлагает прекратить политику выдворения мигрантов на границе, освободить всех просителей убежища и нелегальных мигрантов.

"Не дана оценка контексту самой ситуации, так как это не просто миграционный процесс и это не военные беженцы, которые бегут от войны. Задействуются совсем другие механизмы. Это гибридная атака, организованная белорусским режимом", - заявила журналистам в понедельник глава МВД.

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Отвечая на критику организации о том, что мигрантов содержат в ужасающих условиях в центрах регистрации иностранцев, Билотайте сказала, что в связи с их внезапным наплывом было невозможно найти подходящую инфраструктуру.

"Это обусловлено экстремальной ситуацией, когда такое большое количество людей прибыло в Литву одновременно с помощью белорусского режима, и, конечно, не было никакой инфраструктуры, все нужно было создавать, и, конечно, не так просто было найти места, были разные возражения при выборе тех или иных мест", - сказала министр.

Она также утверждала, что прежняя система предоставления убежища создавала возможности для злоупотреблений.

"Ею просто было очень легко злоупотреблять. Мы должны были четко сказать, что нам нужны перемены, чтобы процессы, используемые белорусским режимом, не были использованы против нас", — сказала она.

Между тем правозащитная организация утверждает, что литовские учреждения не применяли надлежащий процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, препятствовали доступу просителей убежища к необходимым доказательствам, она также оценила систему юридической помощи как обман.

Билотайте отмела критику организации о том, что выдворение мигрантов на границе является незаконным в соответствии с международным правом и законодательством Евросоюза.

"Процедуры работают, и люди используют эти процедуры, они точно не противоречат требованиям ЕС", — сказала она.

Отчет основан на данных, полученных во время визита представителей Amnesty International в Литву с ноября 2021 года по май 2022 года.

Они опросили 47 мигрантов и посетили центры регистрации иностранцев в Медининкай и Кибартай.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально попало почти 4,2 тыс. мигрантов, в основном с Ближнего Востока и Африки. Литва называет приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

С августа прошлого года пограничники развернули на границе более 10 тыс. человек, пытавшихся нелегально проникнуть в Литву.

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