В небольшом литовском городке была зафиксирована попытка изнасилования 6-летней девочки

В небольшом городке Шяуляйского округа была совершена попытка изнасилования малолетней девочки.

Представитель полиции подтвердила факт фиксации такого преступления.

Обстоятельства происшествия не раскрываются. Представитель прокуратуры Шяуляйского округа Раса Гелжините сказала, что задержан подозреваемый 1999 г.р.

Начато расследование по факту попытки изнасилования малолетней девочки. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок 5-15 лет.

По имеющимся данным, молодой человек не смог завершить преступление, по независящим от него обстоятельствам.

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