Из-за сбоев в системе в Литве возникли проблемы с выдачей паспортов

Из-за сбоев в работе информационных систем в Литве возникли проблемы с выдачей паспортов, подтверждает глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Часть государственных учреждений Литвы и компаний с прошлой недели сталкивается с кибератаками. Гудзинскайте не подтвердила, что сбои связаны с кибератаками, однако сказала, что информация об инциденте передана в Департамент информатики и связи.

"Есть проблемы с размещением информации, обновлениями нашего сайта, но хуже всего, что сбои наблюдаются в работе внутренних систем, например, в системе выдачи паспортов", – сказала глава департамента.

"Могут образоваться очереди и часть клиентов не удастся обслужить своевременно", – прибавила она.

По словам Гудзинскайте, с подобными проблемами специалисты сталкиваются и при выдачи вида на жительство иностранцам в Литве.

27 июня о сбоях в работе систем и отключении сайта из-за кибератак сообщила и Государственная налоговая инспекция.

Об учащении кибератак Национальный центр кибербезопасности сообщал и на прошлой неделе.

Минобороны Литвы сообщал, что большая часть атак была направлена против сайтов госведомств Литвы, сектора связи и финансов, поэтому фиксировались временные сбои в работах системах.

Россия в последнее время обвиняет Литву и ЕС в нарушении международных соглашений в связи с ограничением транзита некоторых товаров через территорию Литвы в Калининградскую область. Министр обороны Арвидас Анушаускас не исключил, что атаки могут быть связаны с этой ситуацией.

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