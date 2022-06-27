Премьер-министр: Литва высказала ЕК много замечаний по калининградскому транзиту

Литва представила ряд замечаний Европейской Комиссии (ЕК), которая готовит новые рекомендации о том, как должны применяться санкции Европейского Союза (ЕС) в случае российского транзита товаров в Калининградскую область РФ, сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Лидеры страны, собравшиеся в понедельник в Президентском дворце, согласовали "основные принципы и основополагающие установки" в консультациях с ЕК.

По словам Шимоните, комиссия еще готовит документ, а у Литвы была возможность в минувшие выходные представить замечания к нему.

"Литва сделала ряд замечаний комиссии сейчас, так как работа идет, я бы не хотела комментировать больше", - заявила премьер-министр журналистам в Сейме в понедельник.

По ее словам, ЕК прислала документ, который, по мнению литовских представителей, "имеет много неясностей и создает дополнительные проблемы".

"Мы обратили внимание Еврокомиссии на все эти проблемы", — добавила Шимоните.

В рамках вступивших в силу полторы недели назад санкций ЕС Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область РФ через свою территорию, ссылаясь на разъяснение ЕК.

Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

В ответ на это ЕК в настоящее время готовит обновленное руководство по санкциям.

"Возможно, редактируемая позиция или эти усилия связаны с тем, что кто-то был удивлен, что возможна интерпретация регламента в том виде, в каком он применяется в настоящее время. Мне кажется, это не должно так сильно удивлять, ведь обычно так бывает в жизни, и мне кажется не только в этом случае, что у двух юристов могут быть два разных толкования одного и того же текста", — сказала Шимоните.

По словам премьер-министра, одним из решаемых вопросов является их применение к разным группам санкционированных товаров.

"Несогласованных позиций действительно быть не может, потому что, на наш взгляд, разницы нет — положения регламента отличаются для разных товаров лишь постольку-поскольку, переходные периоды заканчиваются в разные сроки", — сказала она.

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