"Грузовой железнодорожный транзит между Беларусью и Калининградом должен регулироваться теми же правилами, которые ЕС установил для всех, без исключений", — заявил в понедельник в Сейме американский политик после получения награды - звезды им. Александраса Стульгинскиса.
Дурбин подчеркнул, что "проблема Калининграда, если это вообще проблема, - произведение Владимира Путина". По его словам, именно война в Украине привела мир к нынешней ситуации.
"Он мог бы прекратить это уже завтра. И он должен это сделать", — сказал американский сенатор.
По словам политика, санкции ЕС соответствуют подходу как НАТО, так и США к ситуации в регионе.
После вступления в силу санкций ЕС на прошлой неделе Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининград, ссылаясь на разъяснения Европейской Комиссии.
Москва со своей стороны заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответными мерами.
В настоящее время Комиссия готовит обновленную информацию о применении санкций.
Бывший президент Литвы Валдас Адамкус, также получивший награду им. Стульгинскиса, заявил, что Литва в этой ситуации поступила правильно.
"Я не вижу, чтобы Литва что-то сделала или поступила как выскочка, мы просто выполнили обязательство, которое зависит от нашего государства", - сказал он.
По словам Адамкуса, Россия постоянно угрожала и будет угрожать, это "провокация, которой мы не должны поддаваться".
Спикер Верховного Совета-Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис подчеркнул, что своими угрозами "Россия стремится отвлечь внимание от ужасной войны в Украине".
Он раскритиковал возможность исключений в санкциях для калининградского транзита.
"Было бы прискорбно, если бы ЕС проявил такую слабость", — сказал Ландсбергис.
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