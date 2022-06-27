Спецэфир Delfi: "Искандеры" для Лукашенко, Калининградский транзит и позиция Литвы

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Путин пообещал передать Минску "Искандеры" в ответ на жалобы Лукашенко угрозы Литве войной, руководство Литвы согласовало позицию по санкциям ЕС в отношении Калининградского транзита. Обсуждаем важные темы прошедшей и этой недели с военным историком, членом Сейма Литвы Валдасом Ракутисом и белорусским политологом Валерием Карбалевичем.

Дмитрий Семенов - ведущий.

Начало эфира в 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!