Коронавирус в Литве: 54 новых случая и 2 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, зафиксированы две смерти от коронавируса, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.

Впервые заразились 46 человек, повторно - восемь, в третий раз - ни одного.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 53 человека, из них двое - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 102,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 28,2%.

В целом в стране хотя бы один раз коронавирусом переболели более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.

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