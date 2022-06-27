Путешественники из России маскируются и не признаются, что они - россияне

Работники магазинов, гостиниц, ресторанов в Германии, Франции и США замечают новую тенденцию – россияне, опасаясь враждебности на Западе, не признаются, что они из России. Журналист DELFI Ориюс Гасановас рассказал и об абсурдных ситуациях.

Стыдно быть россиянином – новая тенденция, которую породили сами россияне. Много путешествующие граждане России сами понимают, что глава их страны и политическая элита РФ, которые решили напасть на Украину – совершенно разрушили имидж страны и ее граждан. Надо признать – в большинстве стран Запада к россиянам относятся неважно. В их адрес звучат злые реплики, им задают неприятные вопросы, иногда обзывают. В первый раз такое было замечено в Объединенных Арабских Эмиратах в марте этого года.

Весь мир знает, что Россия начала жестокую войну в Украине. Нормальные люди приходят в ужас от этого и осуждают войну. Люди также знают и видят, что россияне никак не пытаются воздействовать на своих руководителей, чтобы прекратить войну. Были протесты, отдельные активные диссиденты, но их было слишком мало, чтобы имидж россиян в глазах всего мира не был запятнан. Люди напрямую связывают всех россиян, 144 млн., с тем, что происходит в Украине. Если россиянин – значит агрессор, – такой имидж формируется в подсознании жителей Запада. Россияне, которые выезжают из своей страны, уже поняли это.

"Моя подруга велела своей дочери в детском саду говорить, что она из Украины. Она опасается за безопасность дочери. Украинцев сейчас все жалеют и поддерживают. А россиянам стало тяжело жить, нам надо делать вид, что мы из других стран. Те, кто с более темной кожей, говорят, что они из Грузии, те, кто светлее, говорят, что из Украины или Латвии", – рассказала Вероника из Москвы, отдыхавшая в Дубае.

В мае во время путешествия по Калифорнии (США) журналист портала услышал похожую историю от таксиста-россиянина Василия. Журналист услышал восточный акцент и спросил таксиста, откуда он. Сам журналист сказал, что он из Литвы. Тогда Василий рассказал: "В день я перевожу 30-40 пассажиров, почти все они спрашивают меня, откуда я. Видимо по акценту понимают, что я не американец. До войны я рассказывал, что будучи подростком, 12 лет назад, переехал сюда с семьей из Екатеринбурга, моя мама выиграла "зеленую карту". Но в последнее время эта история – вызывает отрицательную реакцию. Стыдно быть россиянином, можно сказать, это расизм, но я не сержусь – я их понимаю, я сам не поддерживаю политику Путина".

Он сказал, что война внесла раскол в общину русских Лос-Анджелеса, они даже решили не встречаться.

В Сан-Франциско работники гостиницы The Clift Royal Sonesta Hotel рассказали, журналисту, что у них бывают туристы из России, но их стало меньше, они изменились. "Они стали спокойнее. Были случаи, когда россияне говорили, что они против войны, что не поддерживают своего президента", – сказали они.

В Париже россияне часто выдают себя за выходцев из других стран. Работница гостиницы рассказала, что россиян у них после начала войны меньше не стало, но они стали скромнее, убавили спесь.

"Они говорят, что приехали из другой страны, но не из самой России. Однако при регистрации подают российский паспорт. Одна пара даже сказала, что это ненадолго, вот-вот они получат немецкие документы", – рассказала девушка.

Литовка Дайва, которая работает в Германии, рассказала: "Немцы не особенно любят представителей других наций. Они ничего не говорят, но по их взгляду видно отношение. К россиянам они всегда относились неоднозначно, их многие не любят из-за культурных различий, яркой одежды женщин, спортивной одежды мужчин, но после того как началась война, ситуация стала еще хуже. Даже на улицах появились граффити с оскорблениями в адрес россиян. Среди молодежи нет столько злобы, сколько среди старшего поколения. Многие россияне сейчас говорят, что приехали в Германию из Украины".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!