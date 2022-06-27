Штурм отдыхающих выдержали не все – к одному работнику в Паланге через толпы людей ехала скорая

Жаркие выходные в Паланге стали вызовом не только для отдыхающих, но и для обслуживающего персонала. Длинные выходные на Ивана Купалу – первые такие выходные за последние несколько лет: никаких ограничений, связанных с пандемией, температура выше 30 градусов, никакого дождя. Естественно, что на море съехалось огромное количество людей со всей Литвы, обслуживающим их работникам потребовалась помощь.

Delfi в выходные посетил Палангу и зафиксировал, что творилось на ул. Й.Басанавичюса и у привлекательных объектов курорта.

Улице Й.Басанавичюса ежегодно становится местом притяжения отдыхающих. Одна из причин - по ней можно выйти на пирс.

Кроме того, здесь сосредоточено много кафе, ресторанов, мест развлечений. У кафе и ресторанов стояли очереди, найти свободный столик было непросто. Большая часть заведений общепита отказалась от бронирования столиков, всем приходилось стоять в очередях.

Цены в Паланге были следующими: салат – 5-7 евро, шашлык – 16-26 евро, кофе – 2-3 евро, десерты – 4-6 евро. В более роскошных местах (в стороне от ул. Й.Басанавичюса) – еда намного дороже. Пицца стоит 12-18 евро, питьевая вода 2-3 евро, апероль Шприц – 8-9 евро, пиво – 4-6 евро, бургер – 13-15 евро, стейк – 30 евро.

На Ул. Й.Басанавичюса можно заказать тушеный бычий хвост за

16 евро, рисовые макароны с мясом – 12-16 евро. Яйца по-бенефиктински стоят 10-11 евро. Жареная корюшка – 9-10 eurų. Цеппелины – 6-7 евро. Холодный борщ – 3,5-6 евро. Копченая форель – 10 евро за шт., сом – 10-12 евро за шт., морской окунь – 5-8 евро за шт.

В ресторанах восточной кухни 16 суши стоят 10 евро, 34 - 55 евро.

Теплый кукурузный початок обойдется в 3,5 евро, сахарная вата – в 3 евро.

На ул. Й.Басанавичюса отдыхающих ждет масса развлечений – стрельба в тире за 5 евро (можно выиграть плюшевого медведя). ВИАР по 5 евро.

Можно покататься на карете, запряженной лошадью (30 евро).

В этом году в Паланге появилось колесо обозрения – за 10 минутное развлечение придется заплатить 14 евро (в начале сезона цена была 10 евро). Это одно из самых привлекательных места в Паланге, поэтому здесь все время стоят очереди.

На ул. Й.Басанавичюса в воскресенье приехала скорая с сиреной и мигалками. Карете скорой помощи пришлось продираться сквозь толпу отдыхающих. Помощь потребовалась работнику колеса обозрения. "Начался внезапный приступ паники", – сказали журналисту Delfi врачи. По их словам, опасности для жизни не было.

Вероятно, такая нагрузка в выходные была очень тяжелой для работников сферы обслуживания в Паланге.

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