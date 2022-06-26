Жара в Литве: в длинные выходные жители заполонили взморье

В субботу клайпедчане и отдыхающие из разных уголков Литвы, не способные противостоять рекордной в этом году жаре, стянулись к побережью: паромы Смильтине работают в усиленном режиме, но очереди все равно образуются, и некоторые отдыхающие говорят, что никогда не видели столько людей на пароме одновременно.

"На пароме чувствовали себя как сельди в бочке, но настроение все равно хорошее. Ведь длинные выходные, отличная погода и нас тянет к морю. Одно удовольствие освежиться в довольно холодной воде Балтийского моря в такую ​​жару", — рассказала пара из Вильнюса - Наталия и Альбертас.

Они сказали, что приезжают в Клайпеду почти каждый год, но такого количества людей еще не видели.

"С другой стороны, разве кто-то будет сидеть дома в такую прекрасную погоду. Нужно наслаждаться летом. Несмотря на толпу, мы ждали паром минут 15-20, в очереди было человек 30-40, билеты купили довольно быстро. Очередь движется быстро", — рассказали жители Вильнюса.

Витаутас и Эмилия, пожилые жители Клайпеды, были удивлены желанием некоторых отдыхающих торопиться, толпиться и толкаться.

"Некультурные люди. Супруги так рвались на паром, что толкали мою жену как следует. Мне даже пришлось высказаться. С другой стороны, надо было махнуть рукой и все", — сказал Витаутас.

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