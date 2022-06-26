В свете угроз России Литва ждет судьбоносных решений от НАТО: если этого не произойдет, это будет неудачей для всех

Непрекращающиеся угрозы России по поводу транзита в Калининград лишь в очередной раз доказали, что предстоящий на следующей неделе в Мадриде саммит НАТО как никогда важен для Литвы, поскольку там ожидаются важные решения, связанные с безопасностью страны - станет известен окончательный ответ о том, будет ли дислоцирована в Литве бригада немецких сил.

Добиваются, чтобы Россия была признана угрозой

"Угрозы России больше не новость. Нам необходимо внимательно пересмотреть самые чувствительные зоны, где может быть использован тот или иной рычаг, где проявится попытка сделать мини-эскалацию. Я не говорю о военных делах, могут быть экономические рычаги. Но это еще раз подтверждает то, что на мадридском саммите НАТО должны быть приняты важные решения, должно быть больше архитектуры сдерживания и обороны в нашем регионе", — подчеркнул председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Бывший министр иностранных дел Антанас Валёнис подчеркнул, что Россия всегда пытается найти слабое место.

"Очень важно сейчас четко прояснить, что это санкции ЕС, выполнение которых мы должны обеспечить, и обсуждать особо нечего. И Россия всегда будет стараться найти слабое, по их мнению, место, и ударить, шантажировать, запугать. Видимо, таких вещей нужно ожидать. Поскольку все та же тактика, которая громко декларируется, состоит в том, чтобы шантажировать, запугивать, подкупать, деморализовать, а затем, как говорит Герасимов, в самой последней фазе прийти с оружием и задавить очаги сопротивления. Я говорю об Украине. Про НАТО такого они пока не скажут. Но найти более слабое звено и надеяться противостоять ему, запугать - это будет", — сказал А.Валёнис.

Поэтому саммит НАТО в Мадриде на следующей неделе как никогда важен для Литвы. В чем была бы победа нашей страны?

"Для нас победой было бы обязательство со стороны НАТО пересмотреть архитектуру угроз и признать, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для Альянса. Принять решение и зафиксировать его в документах Мадридского саммита НАТО, что НАТО меняет стратегию сдерживания и обороны, поэтому значительно усиливает свой восточный фланг. Это будет означать, что НАТО адаптируется к новым условиям безопасности. Если мы всего этого не увидим, это будет не неудача или провал Литвы, это будет провал НАТО и действительно неадекватная реакция на текущую ситуацию", — пояснил советник президента Литвы Кястутис Будрис.

Ответов пока нет

Некоторое время назад, когда канцлер Германии Олаф Шольц посетил Литву, было объявлено, что в Литве будет дислоцирована немецкая бригада. Однако зарубежные СМИ сообщают, что бригада будет, но в Германии, а не в Литве.

"Тот факт, что политическое руководство Германии приняло решение о существенном усилении своих вооруженных сил, не меняется, и частью этого укрепления является принятие на себя большей ответственности за эту периферию НАТО, за усиление роли в регионе Балтийского моря и в странах Балтии. Могу сказать, что если в Литве не будет немецких бригад, то виноваты будем мы, и в этом суть. Почему? В связи с тем, что мы должны создать все условия для дислокации этой бригады в Литве, речь идет об инфраструктуре, о сотнях млн. евро. Мы должны быть готовы принять это. Политическое решение есть, амбиции есть, они зафиксированы, и вначале у нас будет штабной элемент, больше учений. Другая часть переходит к планированию", — сказал К. Будрис.

Планируется, что немецкая бригада может быть дислоцирована в Рукле, но тогда возникают вопросы, куда будут переброшены части ВС Литвы. "У нас пока нет ответов, и у нас нет четкого плана финансирования. У нас есть амбиции, подтвержденные Государственным советом обороны, что мы будем готовы сделать это к 2027 году. Мы хотим, чтобы бригада была здесь, мы реализуем идею до конца, но и переложить все на отправляющую сторону мы тоже не можем. Я думаю, что с литовской стороны проблем больше, чем с немецкой. Более того, это не окончательный ответ, будет ли здесь бригада или нет, потому что это не двустороннее соглашение, не Литва и Германия решают задачи. Это вопрос безопасности Североатлантического союза, и Североатлантический союз должен иметь право голоса в том, как будут выглядеть силы на восточном фланге и в регионе. Поэтому решения мадридского саммита актуальны и важны", — пояснил К. Будрис.

Список рисков длинный

Л. Кащюнас заявил, что Литва заговорила о необходимости дополнительных сил НАТО на восточном фланге в начале года, когда война в Украине еще даже не началась. "Мы начали говорить о том, что НАТО должно адаптироваться, вернувшись к передовой обороне. Это принцип холодной войны, когда НАТО готово защищаться. Мы популяризировали эту идею в Сейме, объезжая все ключевые государства, говорили о необходимости адаптации, о том, что сдерживание через наказание должно быть заменено сдерживанием через отрицание. Сил на линии должна быть столько, чтобы у врага не возникло желания тебя испытывать. Мы сделали все возможное, чтобы словосочетание "бригада в Литве" появилось в документах НАТО. Мы считаем, что нам нужно подготовиться за несколько лет, поэтому нужны эти решения. Но поскольку это решение НАТО, существует двусторонняя возможность двигаться со странами, которые этого хотят. Мы обычно говорим об инфраструктуре — сколько нужно, столько будет, давайте с немцами спланируем, если мы это сделаем, то за такое-то время появятся части бригады", — сказал Л. Кащюнас.

Однако он подчеркнул, что немецкая бригада точно не придет в Литву завтра или через год, ее можно было бы ожидать через пять лет. "Не может быть так, что наши нынешние возможное ее принять ограничат нашу главную цель. Нужно поставить цель сделать домашнее задание, чтобы взять на себя всю бригаду, не говоря уже о том, что если мы неспособны, то, может быть, эта бригада и не нужна, может быть, будет штаб и оружейный склад. Хочу работать день и ночь, чтобы эти решения и наша цель, которая закреплена в решениях Государственного совета обороны, были реализованы", — заявил Л. Кащюнас.

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