Страшное происшествие: автомобиль въехал в пруд, погибли женщина и 4-летняя девочка

Трагическое ДТП произошло в Клайпедском районе во время длинных выходных на Ивана Купала - управляемый, как предполагается, нетрезвым водителем автомобиль въехал в пруд, женщина и ее 4-летняя дочь погибли.

Несчастье произошло в ночь на воскресенье, около 1.20 ночи, в селе Мисгиряй, сообщили в Департаменте полиции.

Автомобиль, которым управлял предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения 26-летний мужчина, съехал с дороги и въехал в пруд.

В ДТП погибли 24-летняя женщина и ее 4-летняя дочь. Как сообщил BNS главный специалист отдела координации обстановки пожарно-спасательного управления Мирославас Герасимовичюс, когда пожарные прибыли на место, ребенка и женщину уже вытащили из воды, им делали искусственное дыхание.

Позже медики констатировали смерть обеих.

Спасатели вытащили автомобиль, отключили аккумулятор.

Мужчина, управлявший автомобилем, задержан, начато досудебное расследование.

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