Лукашенко: приостановка калининградского транзита сродни объявлению войны Путин пообещал передать Беларуси "Искандеры"

Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в субботу сказал, что блокада транзита некоторых товаров в Калининград через Литву "сродни с объявлением войны".

"Нас очень напрягает та ситуация и политика, которую проводят наши соседи. Вы в общих чертах знаете: это руководство Польши и руководство Литвы. Политика, направленная на конфронтацию. И вам их хватает, особенно в Украине.

В последнее время наемников больше всего из Польши. Я не понимаю, зачем им нужна эта конфронтация. Но ясно, что за спиной стоят и подталкивают. Но политика отвратительная, поведение – агрессивное.

То же самое с Литвой. Нарастает поток информации об их замысле приостановить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, это уже сродни с объявлением войны! Это же недопустимо: подобные вещи в современных условиях", - заявил он.

Он выразил надежду на жесткий и зеркальный ответ России на эти "враждебные действия" Литвы.

Лукашенко сказал, что Минск должен быть готов ко всему, даже "к применению серьезного оружия", чтобы защитить "наше отечество от Бреста до Владивостока".

Путин пообещал передать Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М", которые могут применять баллистические и крылатые ракеты, передает Русская служба Би-би-си.

"Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении", - сказал президент России.

Последнее ядерное оружие вывезли из Беларуси в Россию в 1996 году.

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