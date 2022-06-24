Коронавирус в Литве до конца не исчез, этого не ожидали даже врачи

Ситуация с COVID–19 в Литве стала спокойнее – но болезнь не ушла, а сейчас даже немного активизировалась – этого не ожидали и врачи. Сейчас в Европе распространяются два новых штамма – более заразные разновидности омикрона. Минздрав в интервью LNK отметил – сейчас мы находимся в дежурном режиме, надо готовиться к осени, поэтому часть жителей привьют четвертой дозой вакцины.

Сейчас и летняя погода не помогает – по данным LNK, врачи Антакальнисской поликлиники надеялись, что летом болезнь отступит.

"Мы надеялись, что с началом лета потоки больных уменьшатся. Но на деле тенденция такова, что потоки не уменьшаются. У нас есть и те, кто заболел во второй, в третий раз люди тоже заболевают, но уже реже", – сказала LNK представитель поликлиники Раймонда Кунгите.

В поликлинику приходят люди с температурой, с симптомами простуды. Их тестируют, в 80% случаев результаты бывают положительными.

"Мы создали условия для отдельного приема только людей с температурой, их посылают на анализы – делают рентген, анализ крови. Если есть симптомы, врач делает быстрый тест на коронавирус", – сказала Кунгите.

В последние дни в Литве фиксируют по 400 больных в день, а год назад бывало всего несколько десятков случаев. Однако Минздрав успокаивает жителей, утверждая, что количество больных сейчас небольшое, люди болеют легко, количество больных в больницах стабильное.

Однако министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что заболеваемость осенью снова вырастет. Сейчас беспокоит то, что в Европе появились два новых штамма омикрона, которые легче обходят иммунитет. Такая ситуация наблюдается в Португалии и других странах.

"Этому штамму характерна не только более высокая заразность. Правда, нет данных о том, что болезнь протекает в более тяжелой форме", – сказала главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.

Минздрав отмечает, что надо готовиться к осени, важно привиться тем, кто не прививался. Таких жителей в Литве 20%.

"Достаточно красочны данные об опыте и чрезмерной смертности. По этой причине 20% непривитых жителей должны задуматься", – сказала вице-министр Аушра Билотене-Мотеюнене.

Вскоре часть жителей сможет привиться четвертой дозой.

"Вскоре будут созданы возможности для вакцинации жителей 80 лет и старше", – сказала вице-министр.

Сейчас прививают людей из группы риска – тех, кто болен болезнями, которые ослабляют иммунитет. Что касается четвертой вакцины, то возможен и вариант всеобщей вакцинации.

Жители, с которыми говорили журналисты LNK, по-разному оценивают ситуацию – одни говорят, что будут прививаться, другие – нет, но будут носить маски и сокращать контакты.

"Мы пока не можем сказать, как будут обстоять дела с вакцинацией осенью. Пока еще проводят исследования, надеемся и на рекомендации Европейского агенства лекарственных средств", – сказал Дулькис.

Осенью Литва получит адаптированную вакцину. А пока Минздрав обещает, что по крайней мере на этой неделе никаких ограничений не будет.

Что будет осенью – пока неизвестно. Если возникнет угроза, то вернут все механизмы: мобильные пункты тестирования, маски. Однако введение карантина маловероятно.

"Только появление нового опасного штамма может изменить ситуацию", – сказал Дулькис.

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