Другая сторона Йонинес в Вильнюсе: пьяный зять не узнал тестя, а молодые люди врезались в дерево

Ночь на 24 июня в столице Литвы была неспокойной. Полицейские не только останавливали пьяных водителей, но и выясняли абсурдные ситуации.

В 19 ч., поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе (Судерве), на дороге из Авиженяй к Судерве, вероятно, пьяный водитель съехал с дороги и повис на откосе. Звонивший сказал, что пьяный экипаж пытается бежать. На месте выяснилось, что с дороги съехал автомобиль Audi A6, котрым управлял мужчина 1953 г.р.

Водитель был пьян (1,86, а через 15 минут - 2,05 промилле). Мужчины пили пиво, а потом решили поехать в магазин, чтобы купить еще выпивки. Тут и случилось ДТП.

Очевидцы сказали, что экипаж Audi просил помочь вытащить машину, предлагал деньги, а потом живший неподалеку от места ДТП пассажир приехал на своем Peugeot и пытался вытащить Audi. Но у водителя Peugeot ничего не получилось, тогда он бросил в поле свою машину и закрылся дома. Очевидец сказал, что водитель Peugeot явно был пьян. Полиция отвезла водителя Audi к нему домой в Вильнюс.

После полуночи в полицию сообщили, что в квартиру на ул. Пашилайчу ворвался неизвестный мужчина и заснул на полу. Полицейских встретил пьяный звонивший. Он падал, бессвязно говорил и просил выяснить, кто спит на полу в его квартире. Полицейские разбудили спавшего, он также был пьян. Выяснилось, что спавший - тесть обратившегося в полицию мужчины. Полицейские отнесли пьяного тестя в кровать, а падавший звонивший от помощи отказался.

На ул. Калварию полицию вызвали в 2.30 ч. Работник Eurocash1 сказал, что пьяный мужчина пытается повредить служебный автомобиль - бьет локтями по капоту. Работник Eurocash1 задержал буяна. Полицейские увезли пьяного мужчину в ночлежный дом, по пути он кричал и стучал. В ночлежке он стал оскорблять полицейских. Тогда стражи порядка вернули его в автомобиль и увезли в КПЗ. Однако задержанный не успокоился, он устроил настоящий цирк – начал толкаться, кричать, браниться. Полицейским пришлось применить газ и электрошокер Taser. На мужчину надели наручники и доставили в КПЗ.

В 5.27 ч. сообщили, что на ул. Салининку с дороги съехал автомобиль VW. Звонивший сказал, что пострадали двое юношей, оба явно пьяны. Į На месте происшествия полиция нашла автомобиль и двоих молодых людей. Очевидцы рассказали, кто из них сидел за рулем, на водителя указал и пассажир. Оказывается, молодые люди "хорошо" отпраздновали Йонинес: в машине был мангал, мешок с остатками еды.

Водитель 1999 г.р. надул в алкотестер 1,34 промилле. От повторной проверки он отказался. Выяснилось, что пассажир (1999 г.р.) также пьян 1,86 промилле.Врачи скорой сказали, что юноши пережили шок и получили травмы, их надо срочно везти в больницу. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

В 6.29 ч. в полицию сообщили о том, что на ул. Вильняус с ножом бегает мужчина. Звонивший сказал, что он - водитель такси, а его клиент стал агрессивно себя вести, повредил автомобиль, выбил окно. Полиция задержала подозреваемого. По предварительным данным, он не только повредил автомобиль, но и сильно избил водителя. Врачи увезли пострадавшего в больницу.

Минувшей ночью полиция получила немало сообщений о пьяных водителях и совершенных ими ДТП. Поступали и жалобы на шум. Первый звонок поступил в 21.48 ч. звонивший жаловался, что сосед косит траву и мешает отдыхать.

Кроме того, полицейские разгоняли мужчин, которые распивали алкогольные напитки на детских площадках.

С празднования Йонинес в Новой Вильне полиция увезла одного мужчину в КПЗ – он был пьян, вел себя агрессивно и неадекватно, оскорблял полицейских.

Не обошлось минувшей ночью и без насилия. Звонили не только пострадавшие, но и соседи, малолетние дети. В полицию позвонил 10-летний мальчик и сообщил, что папа бьет маму.

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