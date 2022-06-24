В пятницу состоится празднование Йонинес в Веркяйском парке

ru.DELFI.lt

Rasos šventė Verkių rūmų parke Vilniuje Foto: Organizatoriai

В пятницу, 24 июня, с 19.30 ч. до восхода солнца в парке Веркяйского дворца состоится празднование Йонинес (Ивана Купалы). Праздник здесь пройдет уже в 22-й раз. Приходите, приносите с собой еду для пикника, плетите венки, приезжайте с друзьями.

С 19.30 ч. начнутся мероприятия - танцы, гуляния, песнопения, состязания, древние обряды, пускание венков по водам реки, умывание росой и встреча восхода. На мероприятии выступят фольклорные ансамбли: Jorė, Laukis, Varangė, Kūlgrinda, капелла Griežikai, клуб Raskila, традиционные музыканты. Будет работать рынок, на котором продают травы, состоятся встречи со знатоками лекарственных трав Ботанического института, ворожеи и травницы. Ведущая мероприятия – Нийоле Балчунене. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!