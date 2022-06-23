Образование в стиле Liberal arts & Science в Литве – своевременная инвестиция в будущее

Начало лета – это не только прекрасная во всех смыслах пора для отдыха и восстановления сил, но и отличное время для новых начинаний, которые, при правильном фокусе окажут положительное влияние на ближайшие и долгосрочные перспективы.

Образование как ни что иное является одним из таких возможных начинаний, на которые стоит обратить свое внимание летом, ведь ни для кого не секрет, что для того, чтобы оставаться в авангарде, современному профессионалу придется учиться новому на протяжении всей жизни, считает ЕГУ.

В воспоминаниях закончивших высшие школы/университеты 10-15 лет назад, конечно, остались зачастую негибкие и довольно устаревшие формы передачи знаний, где почтенный профессор монологично вещает с кафедры, а студенты дисциплинированно по 8 часов в день 6 дней в неделю сидят за партами, постигая знания и, спустя 5 лет, выйдя на профессиональный рынок, обнаруживают себя в зачастую неожиданном положении, где все, что было получено упорным трудом применить в реальности не совсем понятно как.

Но к счастью, трансформации приходят и в образование, где сегодня студенты могут не только получать знания в современных моделях, но и оставаться активными во внеуниверситетской жизни, построении карьеры и, что самое важное, не быть ограниченными консервативными представлениями о том, что такое Университет. Именно такой моделью является образование по философии Liberal Arts – противоположной традиционной, Гумбольтовской системе, где университет является продолжением государственной идеологии и даже своеобразным "контейнером" для нее.

Модель Liberal Arts в образовании предлагает студентам индивидуальный подход, интерактивную методику преподавания, проектную тактику, тьюторскую поддержку и свободу выбора: учащиеся могут выбирать элективные курсы, язык обучения и даже модель написания дипломных работ.

Большая часть занятий в такой модели проходит в малых группах в формате дискуссий и семинаров. Большое внимание уделяется развитию критического мышления, навыкам аргументации и умению правильно доносить свою точку зрения. В такой образовательной парадигме действует накопительная система оценивания, в рамках которой оценка за экзамен не становится решающей, что позволяет студентам постоянно использовать множество шансов влиять на свое будущее.

Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе – именно такой университет. В рамках образовательной модели Liberal Arts ЕГУ уже 30 лет предлагает современные программы и методы образования и приглашает всех желающих получить высшее образование поступить на бакалаврские и магистерские программы в области социальных и гуманитарных наук и искусств. Для этого необходимо подать онлайн-анкету на сайте ЕГУ до 10 июля.

Университет осуществляет свою деятельность в рамках европейской интеллектуальной традиции, а обучение в ЕГУ осуществляется по модели свободных наук и искусств (англ. liberal arts), что позволяет максимально раскрыть креативный и академический потенциал студентов, а также сформировать навыки критического мышления и активной социальной позиции.

В 2022 году набор проводится на постоянную (очную) и постоянную сессионную (заочную) формы бакалаврских программ:

"Визуальный дизайн";

"Европейское наследие";

"Медиа и коммуникация";

"Мировая политика и экономика";

"Театральное искусство и актёрская игра";

на постоянную и постоянную сессионную (заочную) формы программы непрерывного обучения:

"Международное право и право Европейского союза;

на магистерские программы:

"Визуальная пластика";

"Публичная политика";

"Развитие культурного наследия";

"Гендерные исследования".

Обучение осуществляется на русском и английском языках. Обучение на магистерской программе "Гендерные исследования" происходит полностью на английском языке.

Помимо образовательной функции у каждого университета есть и социальная функция, а в образовательной модели Liberal Arts у студентов есть свобода изучить и критически осмыслить наследие мысли и исследований самых разных направлений, не будучи порой ограниченными консервативными ожиданиями от «заказчика» образования – государства, но став современным и активным гражданином. Следуя этой логике, ЕГУ вот уже 30 лет поддерживает талантливых ребят, предоставляя стипендиальные и грантовые возможности для студентов и абитуриентов. Например, в 2022 году абитуриенты ЕГУ могут претендовать на 50% или 100% грант на покрытие стоимости обучения на основании предоставленного портфолио – собрания творческих, академических, социальных достижений. В рамках Приёмной кампании портфолио абитуриентов принимаются до 3 июля.

Модель образования Liberal Arts – это горизонтальные связи и возможности, которые позволяют стать студентами (в первый раз или вновь) людям из самых разных социальных, профессиональных и возрастных групп. Заполните онлайн-анкету на сайте ehu.lt и станьте студентом университета уже этой осенью!

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