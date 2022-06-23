Глава литовской компании о работниках из Украины: если они уедут, появятся проблемы на производстве

Служба занятости сообщает, что в Литве трудоустроены почти 13 000 беженцев из Украины. Большая часть этих людей выполняет квалифицированную работу.

По данным Службы занятости, в Литве работают 12 812 беженцев из Украины. Из них 9195 человек выполняют квалифицированную работу, а 3617 - работу, не требующую квалификации.

Неквалицицированные работники чаще всего устраиваются на работу уборщицами, подсобными работниками, заняты в сфере строительства, промышленности и транспорта, на кухне.

Часть работает поварами, официантами, барменами, парикмахерами, косметологами и т.д., кроме того, люди обрабатывают древесину, работают швеями, ремесленниками. Высококвалифицированные работники работают в сфере администрирования, образования, здравоохранения.

Кроме того, в Службе занятости сейчас зарегистрированы 5976 украинцев, которые ищут работу. Работодатели предложили 4207 рабочих мест, на которые могут претендовать украинцы.

По данным Службы занятости, часть украинцев охотно участвует в программе трудоустройства с привлечением субсидий или учатся профессии (76 человек).

"Самые популярные курсы - курсы для водителей C, CE категорий, косметологов, парикмахеров, поваров, швей. По договору о подмастерьях трудоустроены 36 человек, они учатся на горничных, официантов, грумеров", – указала Служба занятости.

В варенской компании Varėnos pienelis до войны работали 5 украинцев, после начала войны трудоустроились еще 7.

По словам главы компании Йоланты Кузминене, поселившиеся в Варене беженцы заполнили пустовавшие рабочие места. В компании не хватало 12 работников.

Директор Varėnos pienelis заметила, что украинцы мотивированы, ответственно выполняют свою работу. Однако проблемой является языковой барьер, поскольку местные рабочие по-русски не говорят.

"Сложнее с карьерным ростом, ведь они знают только русский язык, у них нет опыта и необходимого образования для работы в пищевой промышленности", – сказала Кузминене.

Она сказала, что приехавшие в начале войны пока домой не собираются, но если они примут такое решение, компания столкнется с проблемами.

"Их отъезд вызвал бы дискомфорт и проблемы на производстве пока мы не нашли бы им замену", – признала директор.

По данным Департамента статистики, в Литве находятся 57 300 беженцев из Беларуси, больше 22 000 из них - несовершеннолетние.

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