Глава МИД Литвы: возможные изменения по ограничению калининградского транзита - в руках ЕК

Европейская комиссия (ЕК) теоретически могла бы изменить свое мнение об ограничении калининградского транзита, эти решения находятся в руках самой комиссии, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Может ли оно (мнение ЕК - BNS) быть уточнено? Теоретически такая вероятность существует. Можно ли его изменить и отозвать? Также. Такая возможность есть, потому что это в руках ЕК", — заявил в четверг журналистам в Сейме глава литовской дипломатии.

Об этом он сказал после угроз России в адрес Литвы, которая ограничила транзит части российских товаров в Калининград из-за санкций Евросоюза.

Министр отметил, что не может сказать, изменит ли Комиссия свое толкование. Он также подчеркнул, что Литва опирается на "юридические аргументы" и что консультации проводились постоянно.

"Европейская комиссия имеет право интерпретировать санкции. Они сделали это для нас, до этой поры мы следовали интерпретации трех директоратов ЕК", — сказал Ландсбергис.

Он также подчеркнул, что в ответ на ситуацию власти "возможно, могли бы лучше информировать".

По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, Комиссия находится в постоянном контакте с литовскими властями и "даст дополнительные указания".

Он сказал, что Литва "должна применять дополнительные проверки к автомобильному и железнодорожному транзиту", следующему через территорию ЕС, но "они будут основаны на продвинутом управлении рисками во избежание обхода санкций при обеспечении свободного транзита".

Согласно неназванным источникам, портал Politico, пишущий о политике Сообщества, сообщил в четверг, что это будет означать свободный транзит подсанкционных товаров.

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