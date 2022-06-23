Советник президента: разговоры РФ о калининградском транзите – пропаганда

Реакция России на санкции Европейского союза (ЕС), запрещающие транзит продукции из стали и черных металлов через Литву в Калининград, является пропагандой и полной ложью, считает главный советник президента Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите.

Объявленные в середине марта санкции вступили в силу в минувшие выходные, но Россия отреагировала на них только после 17 июня, обвинив Литву в односторонних действиях и блокаде Калининградской области. Такую позицию советник президента называет пропагандой.

"С субботы мы наблюдаем огромный рост активности российской пропаганды, утверждающей, что Литва якобы блокирует Калининградскую область, что Литва якобы не пропускает Калининградский транзит, что совершенно не соответствует действительности. Но пропаганда очень активна, поэтому президенту хочется, чтобы и другие лидеры услышали из первых уст о том, что происходит", - сказала в четверг Скайсгирите в интервью национальной теле-радиокомпании LRT.

По словам Скайсгирите, Науседа примет участие в заседании Совета руководителей ЕС в четверг и поговорит с другими лидерами о необходимости солидарности ЕС с Литвой, "особенно в ситуации, когда Россия угрожает Литве ответными мерами."

"Когда нам грозят ответными мерами, то да, Литва хотела бы видеть солидарность стран ЕС, которая уже была проявлена ​​ни одной страной, а также ведомствами ЕС, но президент все же хотел бы обсудить эту ситуацию", - сказала Скайсгирите.

Советник президента напоминает, что санкции – это не одностороннее решение Литвы, а последовательная и общая с ЕС политика в отношении транзита.

По данным литовской таможни, четвертый санкционный пакет ЕС, принятый 15 марта, наложил ограничения в отношении российской стали и других изделий из черных металлов по соглашениям, заключенным до 17 июня, и с субботы их нельзя было провозить по территории ЕС.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!