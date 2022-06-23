Премьер-министр Литвы ответила на вопросы о калининградском транзите

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 23 июня ответила на вопросы оппозиции о санкциях в отношении Калининградского транзита. Эти санкции были утверждены в середине марта, однако резкая реакция Москвы последовала только в июне, когда санкции вступили в силу.

Вопросы оппозиции:

Какой была позиция правительства Литвы в отношении 4 пакета санкций, принятого 15 марта? Кто и какие возможные риски в связи с этими санкциями представил? Озвучили ли представители Литвы во время обсуждения санкций возможные риски для безопасности нашей страны и ее жителей? Обсуждалась ли позиция Литвы с президентом, Советом обороны, парламентскими фракциями? Почему вопросы ограничения транзита не обсуждались на Национальном совете безопасности и обороны и в Комитете иностранных дел до их осуществления?.

"Для начала я хотела бы обратить внимание на то, что в переговорах о санкциях в отношении России – как по 4 пакету, так и по другим – Литва (…) соблюдает позиции, согласованные в правилах по координации вопросов ЕС. Согласно правилам, согласованную в министерствах позицию утверждает правительство. Тогда уже его передают в парламентский Комитет иностранных дел и Европейских дел, в которых есть представители всех партий", – сказала Шимоните.

"15 марта 2022 года был принят 4 пакет санкций. (…)", – продолжила она.

Шимоните сказала, что позиция Литвы на Совете глав ЕС была следующей – "мы высказываемся за дальнейшие, самые жесткие санкции, необходимость международной изоляции России".

"Эта позиция была утверждена на заседании правительства 9 марта и в парламентских комитетах тоже 9 марта", – продолжила премьер.

Она подчеркнула, что Литва последовательно соблюдала твердую позицию в связи с как можно более жесткими санкциями в отношении России и ее сообщнице Беларуси. Премьер напомнила, что парламент Литвы принял 6 резолюций в пользу как можно более жестких санкций в отношении России.

Шимоните напомнила, что когда принимали 4 пакет санкций, столице Украины грозила опасность, тогда были захвачены Буча, Ирпень, в Украине российские военные массово убивали мирных жителей.

Премьер подчеркнула, что санкции не могут быть удобными или безболезненными для России.

"Их цель – заставить агрессора остановиться, прекратить агрессию и другие международные преступления, а если не останавливается – ослаблять его дальнейшие возможности финансировать войну", – сказала Шимоните.

Она сказала, что если есть те, кто думает, что ограничения на транзит в Калининград определенных товаров "выдуманы Литвой", то надо знать, что "Литва все время старалась рационально соблюдать букву закона".

Премьер подтвердила, что правительство обратилось в Еврокомиссию и вело активные консультации.

"Чтобы выяснить модальность применения этих ограничений (...). Правительство получило разъяснения и , когда санкции вступили в силу, стало их соблюдать. Других объяснений из ЕК Литва не получала", – сказала она.

Депутаты интересовались, какие действия правительство предприняло с 15 марта до середины июня с целью обуздания рисков? Были ли получены дополнительные гарантии безопасности со стороны ЕС и НАТО?

Премьер повторила, что консультации с ЕК начались вскоре после принятия 4 пакета санкций, а после убийств в Буче, был принят и 5 пакет санкций, связанный с автомобильным транспортом.

"Санкции вводят в отношении РФ, а не Литвы, как иногда кажется исходя из угрожающей риторики , Россия знала об этих санкциях с марта, готовилась к ним", – сказала Шимоните.

По ее словам, свидетельство этого - сокращение перевалки запрещенных товаров еще до вступления санкций.

Шимоните заверила, что Литва и правительство постоянно заботятся делами национальной безопасности Литвы.

Напомним, что с 17 июня вступили еще не все санкции. Пока в Калининград нельзя перевозить сталь и черные металлы. По данным Департамента таможни, с 10 июля будут запрещены транзитные перевозки цемента, алкоголя и других продуктов, а с 10 августа – угля и других видов твердого ископаемого топлива, с 5 декабря – российской нефти.

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