Тему обсуждаем с литовским экспертом по вопросам коммуникации и пропаганды Виктором Денисенко.
Во второй части программы — интервью с финской журналисткой Джессикой Аро, которой пришлось столкнуться мощной кремлевской машиной по дискредитации и давлению, как только она провела расследование деятельности прокремлевских интернет-троллей.
С чем пришлось столкнуться журналистке, как работает эта машина в Финляндии сейчас, Джессика рассказала в интервью Анжеле Бубеляк.
Дмитрий Семенов - ведущий, Анжела Бубеляк - ведущая новостей.
Начало эфира в 13.00
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