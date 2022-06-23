Ночью в Вильнюсе автомобиль Audi снес светофор

В ночь на четверг полиция была вызвана на перекресток ул. Карейвю и Веркю – сообщалось о ДТП, которое совершил нетрезвый водитель.

Полиция информировала, что в 00.36 ч. поступило сообщение о том, что темный Audi врезался в светофор и снес его, водитель, вероятно пьян.

Звонивший наблюдал за дальнейшими действиями экипажа Audi.

Вскоре полиции сообщили, что водитель и пассажир уходят с места происшествия пешком. Очевидец следил за ними, обоих подозреваемых полиция задержала в 1.10 ч., недалеко от места ДТП на ул. Веркю.

Оказывается, Audi снес не только светофор, но и несколько дорожных знаков.

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