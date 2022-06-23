Президент: Литва готова к сценарию, при котором РФ реализует угрозы отключить страну от БРЭЛЛ

Литва готова, если Россия реализует свои угрозы отключить ее и другие страны Балтии от общей энергосистемы с Беларусью и Россией (БРЭЛЛ), заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Представитель российской Думы в среду упомянул о такой возможности как о реакции на решение Литвы ограничить транзит некоторых товаров в Калининград.

"Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отсоединение от БРЭЛЛ или другим", — сказал Науседа в интервью агентству Reuters в среду.

В понедельник Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и потребовала от Литвы отменить запрет на транзит некоторых товаров по железной дороге в Калининградскую область. Между тем Вильнюс утверждает, что не вводил односторонних ограничений и заявляет, что запрет предусмотрен санкциями ЕС.

Договор кольца БРЭЛЛ представляет собой подписанное 5 системными операторами пяти стран соглашение о технических условиях и правилах управления системой для обеспечения необходимых параметров качества электроэнергии и поддержания стабильного и надежного электроснабжения.

Страны Балтии намерены к концу 2025 года синхронизировать свои электросети с континентальной Европой и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ.

Министры энергетики всех трех стран Балтии призвали Европейский Союз ускорить процесс синхронизации после начала войны в Украине.

В эту субботу Россия проведет восьмичасовой изолированный тест системы электроснабжения в Калининградской области.

По сообщению литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, проверка не окажет существенного влияния на электроснабжение Литвы — в это время она будет координировать свою деятельность с операторами соседних стран.

Пока в Калининградской области проведено три испытания работы в изолированном режиме: в 2019 году оно длилась 72 часа, в 2020 и 2021 годах — по 8 часов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!