После ливня в Литве можно увидеть апокалиптические картины

Во вторник в Литве целые сутки шли дожди, местами ливневые, в некоторых районах после такой погоды предстала жуткая картина – особенно много разрушений фиксируют на юге и на юго-востоке Литвы: дороги превратились в реки, дворы стали оврагами, а сады – прудами.

Синоптики отметили, что за 1,5 суток в Литве выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за 3 недели, для устранения зафиксированных разрушений потребуются большие средства.

Житель Кедайняйского района Каролис после ливня на месте сада обнаружил пруд.



Каролис сказал Delfi, что ливень нанес ему большой ущерб.

"Затопленные 90 туй, скорее всего, не выживут. Затопило и фруктовый сад, где было 25 деревьев, следим за ситуацией. Еще затопило две сотки клубники, она, скорее всего, тоже не выживет", – рассказал он.

Ливень нанес ущерб не только садам и дорогам, но и домам. В среду в социальных сетях появилось видео из коллективного сада Dobilas (Алитусский район). Там двор жилого дома после ливня превратился в овраг.



Ливень вымыл землю до самого фундамента дома – на видео кажется, что дом стоит на краю оврага.

"Затопленные сады по сравнению с такой картиной - ничто", – писали пользователи.

Ливень превратил дорогу в реку в деревне Жюкяй, около садоводческих товариществ Dzūkija и Vyturėlis. В среду жители сняли на видео текущую по дороге реку, часть дороги размыло, она провалилась.

Ливень не перенесли дороги в разных частях Литвы. В деревне Пакертай (Кайшядорский район, ливень поделил дорогу на две части. Дорога находится в 4 км от Жежмаряй, на пути в Стаклишкес.

Feisbuko komentatoriai Kaišiadorių rajono kelią prilygino grafičiui Vilniuje Foto: Facebook

В деревне Панемунинкеляй (Алитусский район) ливень смыл новую дорогу. Читательница Живиле М. сообщила alytausgidas.lt, что после этого ливня деревня оказалась полностью отрезана от города, это была единственная дорога.

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