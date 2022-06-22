От оспы обезьян прививать будут не всех

Несмотря на то, что пока в Литве не зарегистрировано ни одного случая оспы обезьян, в стране идет подготовка к возможному появлению этой болезни.

Литва вместе с другими странами купит 700 доз вакцины от этой болезни. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.

Правда, вакцину доставят в Литву позже, чем в другие страны, а прививать ею будут не всех.

"В Литве у нас пока нет ни одного случая оспы обезьян. По нынешним рекомендациям, даже в тех странах, где есть эта болезнь, профилактически прививаться от нее не рекомендуют, прививают только тех, кто находится в группе повышенного риска. Пока говорят о том, что такое повышенный риск. В первую очередь это люди, близкие которых заболели оспой обезьян. Их будут приглашать на вакцинацию в течение 4 дней с момента заболевания, поскольку инкубационный период составляет до 6 дней. Так вакцина может остановить болезнь", – пояснила вице-министр, заметив, что пока нет потребности в вакцинации от этой болезни.

Литва получит вакцину через 2-3 недели. Сначала вакцину доставят в те страны, где уже есть случаи заболевания оспой обезьян.

Билотене-Мотеюнене напомнила, что часть жителей Литвы привита от оспы. В основном это люди, которые родились до 1980 года. Привиты могли быть и те люди, которые ездили в такие страны, где рекомендуется вакцинация от оспы. У этих людей есть защита от этого заболевания.

Представитель медцентра Antėja Неринга Сакалауске сказала, что начало оспы обезьян напоминает заболевание гриппом, простудой или коронавирусом - появляется температура, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, слабость. Основные симптомы - сыпь на теле", – сказала врач.

Delfi напоминает, что директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа профессор Саулюс Чаплинскас сказал, что на той неделе оспа обезьян может быть объявлена проблемой мировой медицины или даже пандемическим заболеванием, поскольку количество больных во всем мире достигло 2785 человек.

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