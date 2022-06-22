Это радостной вестью поделился палангский муниципалитет, вскоре фотографиями начали делиться и жители.
"Во время бурь и высоких волн дорожку будут разбирать, чтобы ее не унесло в море. После того как волнение на море прекратится, дорожку снова уложат. В Паланге у всех без исключения будет возможность порадоваться морю, – писал в Facebook мэр города Шарунас Вайткус.
Фотографии с портала f360.lt
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