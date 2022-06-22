Длинные выходные на литовских курортах: свободных мест почти не осталось

На Ивана Купалу в Литве обещают отличную погоду. Многие хотят провести эти дни на курортах, однако свободных мест осталось немного. Литовцы буквально штурмуют взморье, Друскининкай, Бирштонас и усадьбы сельского туризма по всей стране. В выходные будет не только жарко - в самых популярных местах соберется немало людей.

Начнем с Паланги. Если вы хотите в ближайший четверг съездить к морю и остаться там до воскресенья, то надо знать, что 91–99% мест на Booking.com уже распродано.

Три ночи в апартаментах для двоих человек обойдутся в 180 евро, если вы согласны на общую ванную с соседями. Если нет, то цены начинаются с 207 евро.

Если вы хотите остановиться в гостинице, то осталось всего несколько мест: 3* гостиница на три ночи для двоих будет стоить 411 евро, 5* звездочная, номер люкс с завтраком – 1086 евро.

Семья с двумя детьми на три ночи может снять апартаменты на три ночи за 302 евро (в трех км от центра). Если вы хотите жить ближе к центру – цены начинаются с 370 евро.

3 ночи для семьи с двумя детьми в гостинице обойдутся в 867–1200 евро.

Если вы хотите поехать в Палангу с одной ночевкой, то самый дешевый вариант стоит 36 евро (общие удобства с соседями). За отдельные апартаменты плата составит 44 евро.

Ночь для семьи с двумя детьми обойдется в 50 евро.

На Airbnb апартаменты в Паланге на этот период для двоих человек стоят от 57 евро. Если вы хотите поселится ближе к центру, цена будет в два-три раза выше.

В Ниде на платформе Booking.com гостиница на три ночи для двоих будет стоить от 228 до 1047 евро, есть 10 вариантов. Если едет семья с двумя детьми, то в праздничные выходные три ночи обойдутся в 572-1104 евро в Ниде (таких вариантов 6), в Юодкранте цены для семьи 485 евро, для двоих - 335 евро. Одна ночь двоим обойдется в 69 евро, семье – от 100 евро. Есть 7 предложений.

В Друскининкай на эти выходные на Booking.com предлагают усадьбу за 202 евро (2 км от центра), в центре жилье будет стоить от 772 евро. Самый дорогой вариант для семьи с двумя детьми - 5* гостиница за 1074 евро за три ночи. Всего осталось 11 предложений.

Двоим три ночи обойдутся минимум в 136 евро. В центре города цены начинаются с 500 евро. Есть 7 вариантов.Цены для семьи в гостинице с завтраками на три ночи начинаются с 553 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!